O Governo do Amazonas entregou, neste sábado (31/05), quatro novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), mais de 40 equipamentos hospitalares e a revitalização da Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca) da Maternidade Balbina Mestrinho. Os investimentos marcam a celebração dos 64 anos da maternidade, que é referência em partos de alto risco no estado.

Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), os investimentos têm como objetivo ampliar a capacidade da maternidade e aprimorar a qualidade do atendimento dedicado aos recém-nascidos. “A gestão do governador Wilson Lima já implantou 58 leitos neonatais, tanto na capital quanto no interior. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais o cuidado neonatal. Para isso, é essencial garantir acesso, tecnologia, equipamentos funcionando e equipe completa. Só na UTI neonatal da Balbina, temos mais de 40 profissionais atuando para garantir o melhor cuidado possível”, disse a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

No evento de celebração da unidade foram entregues também mais de 20 kits de bebê para as mães da unidade, resultado de parceria entre a SES-AM, o FPS e a Sejusc. Os kits incluem bolsa, fraldas de pano, roupinhas e itens de higiene, contribuindo para os cuidados iniciais com os bebês.

“O governador Wilson Lima sempre faz questão de presentear em datas importantes como essa. Então, entregamos os kits para as mãezinhas que estão nessa nova fase, muitas vezes sem ter ainda o enxoval do bebê. Apesar de ser o aniversário da maternidade, o verdadeiro presente é para as mães do nosso estado”, destacou a titular da Sejusc, Jussara Pedrosa.

Novos equipamentos

Na ocasião, a SES-AM realizou a entrega de novos equipamentos para a maternidade, como monitores, aparelhos de eletrocardiograma, monitor fetal cardiotocógrafo, aparelho de anestesia, incubadora, berços aquecidos, equipamentos de fototerapia, reanimadores neonatais, além de um carro de emergência.

Revitalização

Além da ampliação dos leitos, a maternidade também recebeu melhorias na infraestrutura com a revitalização da Ucinca, que conta com dez leitos destinados a bebês em transição da terapia intensiva para o alojamento conjunto. O espaço passou por pintura e ajustes estruturais para garantir mais conforto e acolhimento às mães e recém-nascidos.

A Casa de Apoio da unidade, que oferece abrigo a puérperas com bebês internados em terapia intensiva e que, muitas vezes, permanecem por longos períodos, também foi revitalizada. Com dez leitos disponíveis, o local fornece hospedagem e refeições, sendo essencial para mães que vêm do interior ou que não têm condições de permanecer próximas aos filhos durante a internação.

Gilcimara Viana, de 23 anos, uma das mães abrigadas na Casa de Apoio e que recebeu o enxoval do Governo do Estado, relatou estar sendo muito bem acolhida pela equipe do serviço social da maternidade enquanto acompanha a internação da filha prematura.

“Tenho esta Casa como minha segunda família. Aqui participo de atividades que ajudam a não ficar só pensando na internação da minha filha. Além disso, ganhar o kit foi uma surpresa e veio na hora certa, porque na correria da prematuridade a gente acaba fazendo tudo em cima da hora. Vou usar tudo com muito cuidado e sou grata ao Governo do Estado”, disse.

Investimentos

Desde 2019, sob a gestão do governador Wilson Lima, a maternidade vem recebendo investimentos significativos. Nesse período, foram implantados 28 novos leitos neonatais. O Centro de Parto Normal Intrahospitalar (CPNI) da unidade foi reformado e teve sua capacidade ampliada de duas para quatro suítes, possibilitando partos humanizados e atendimento especializado para mulheres indígenas, quilombolas e com deficiência.

A unidade também implementou em 2024, o Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual (Savvis), que dispõe de uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. O serviço está preparado para oferecer atendimento humanizado e acolhedor a mulheres em situação de vulnerabilidade, funcionando 24 horas por dia.

O evento de celebração do aniversário da maternidade contou com a presença de autoridades estaduais, entre elas o deputado Dr. Gomes, a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa, a secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Braz e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto, Tatyana Amorim.