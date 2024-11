A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participa, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, da 5ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, que será realizada no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul da capital. Focado em áreas como infraestrutura, educação, saúde, segurança e sustentabilidade, o evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus).

A 5ª edição do evento de inovação tem como tema “Transformação Digital: a inovação para o sucesso do varejo”. No espaço da Prefeitura de Manaus, serão realizadas mais de dez palestras e rodas de conversas, com temas entre inovação, marketing, inteligência artificial, empreendedorismo e captação de recursos. Além disso, os participantes também terão acesso ao atendimento do Sine Manaus, com vagas de emprego, cadastro e orientação de seguro-desemprego.

“Por determinação do prefeito David Almeida, nós estamos apoiando e participando desse evento, que faz parte do Calendário Oficial da Cidade, a partir da Lei 2.560. Vamos aquecer o ecossistema de inovação em Manaus, mostrando para o restante do país que aqui temos um Polo Digital”, afirmou o titular da Semtepi, Wagno Oliveira.

Outros dez empreendedores de economia criativa, devidamente cadastrados na Semtepi, vão expor seus trabalhos no evento. Representantes de startups também estarão no espaço, apresentando soluções inovadoras. A expectativa é de que mais de 40 mil pessoas visitem o evento. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia no site https://www.fpdmcodesemao.tech/event-details/apex-indie-festival.

Confira a programação completa do Espaço Semtepi:

12 de novembro (Terça-Feira)

15h – Transformação Digital: O presente e o futuro das organizações

Palestrante – Jacqueline Krosny – JK Consultoria

17h – Estratégias para captação de recursos: desafios e oportunidades

Palestrante – Priscilla Monteiro

19h – O uso da Inteligência Artificial como ferramenta de trabalho

Palestrante – Rocycleyton Cabral – coordenador de Engenharia de Processo

13 de novembro (Quarta-Feira)

15h – Internacionalização de Startups

Palestrante – Expedito Fernandes Belmont

16h – O profissional do futuro

Palestrante – Jaqueline Soeiro – Sthartábil

17h30 – Soluções para cidades inteligentes e soluções de gestão de resíduos sólidos

Palestrante – Paulo Cesar da Silva

19h- Alta performance na transformação digital da minha empresa

Palestrante – Michella Lasmar

14 de novembro (Quinta-Feira)

15h – IA para marketing

Palestrante – Makio Treinamentos

16h – O profissional do futuro

Palestrante – Jaqueline Soeiro – Sthartábil

17h – Tecnologia e Inovação dos meios de pagamento

Roda de conversa: João Paulo Medeiros; Luciano Brito; Ivanilson Ribeiro; Katarina Capobiango; Rafael Simão

19h – Consumidor 4.0: Transformação Digital e as mudanças no comportamento de compra através das gerações

Roda de Conversa: Cristorffer Guimarães; Fred Farias; Beatriz Silveira