A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), divulgou a abertura de quatro oportunidades temporárias voltadas para a capital amazonense, Presidente Figueiredo e Fonte boa. Os cargos são para as áreas de Consultor e Assessor Educacional.

O instituto é uma organização sem fins lucrativos, que atua pelo desenvolvimento sustável amazônico. Realizando diversos projetos e programas nas áreas de educação, cidadania, saúde, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, e empreendedorismo.

Para atuar como consultor em Fonte Boa, está sendo pedido Ensino Superior completo em Ciências Sociais, serviço social Administração ou áreas afins. Habilidade em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet); Capacidade de organização e sistematização de dados e informações; Comprometido com prazos e metas.

Proatividade, criatividade. Desejável experiência prévia em práticas administrativas e organização de arquivos físicos e em link na pasta drive; Comprovantes de cursos e experiências anteriores.

INSCREVA-SE!

A FAS exige que os interessados para atuar também como consultor, só que no município Presidente Figueiredo, devem ter Ensino Superior completo em Ciências Sociais, serviço social Administração ou áreas afins. Habilidade em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet); Capacidade de organização e sistematização de dados e informações; Comprometido com prazos e metas. Proatividade, criatividade. Desejável experiência prévia em práticas administrativas e organização de arquivos físicos e em link na pasta drive; Comprovantes de cursos e experiencias anteriores.

INSCREVA-SE!

O cargo de Assessor Educacional é voltado para Manaus, e para participar do processo seletivo, está sendo exigido Comprovação de experiência em projetos educacionais e formação de professores; Vivência anterior em contextos de educação básica, preferencialmente em regiões remotas ou comunidades tradicionais; Vivência anterior em contextos de educação básica e do Novo Ensino médio. Equipe com formação em áreas como Educação, Pedagogia, Comunicação, Jornalismo ou áreas correlatas. Habilidade na elaboração de propostas pedagógicas e materiais didáticos adaptados às realidades locais; Conhecimento em metodologias de ensino mediado por tecnologia e práticas educacionais inovadoras; Capacidade de desenvolver e aplicar instrumentos de avaliação educacional; Habilitação para o Novo Ensino Médio.

INSCREVA-SE!

E para atuar como Consultor de Atividades Administrativo-Financeiras/Controladoria, é necessário Nível superior completo no curso de Administração, Contabilidade ou áreas afins.Habilidade em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet); Capacidade de análise crítica e planejamento; Facilidade de comunicação oral e escrita para elaboração de documentações; Elaboração de correspondências; Capacidade de fazer relatório técnicos de suas atividades produzidas; Pontualidade e comprometimento quanto a prazos e metas; Proatividade em lidar com fluxo dinâmicos, comprometimento institucional e ação focada em resultados. Experiência em Organização do Terceiro Setor (diferencial); Experiência em lançamento bancário e conciliação financeira.

INSCREVA-SE!

O post FAS abre vagas em Manaus, Presidente Figueiredo e Fonte Boa apareceu primeiro em Portal Você Online.