Durante o encontro, pessoas que têm o interesse de aprender o ofício de Papai Noel participarão de workshops com Papais Noéis profissionais

Com clima natalino tomando conta da cidade, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, promove um inédito Encontro com Papais Noéis na próxima quarta-feira (13), às 9h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, Avenida Eduardo Ribeiro, Centro, zona Sul de Manaus.

Durante o encontro, pessoas que têm o interesse de aprender o ofício de Papai Noel participarão de workshops ministrados pelos atores Roberto Carlos Jr. e Kleber Sahdo, ambos experientes Papais Noéis, sendo inclusive proprietários de agências de Papais Noéis atuantes durante o período Natalino.

Além de Roberto Carlos e Kleber, outros profissionais também participarão do encontro, proporcionando uma oportunidade de troca de experiências que vai resultar em formação para os aspirantes a Papai Noel e reciclagem para os já profissionais na atividade.

O secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, reforça a importância da iniciativa inédita no estado. “O ofício de Papai Noel é mais um posto de trabalho que se forma no período natalino, sendo assim, a iniciativa é um exemplo prático de economia criativa, no qual profissionais encontram um caminho para reforçar a renda, atuando, gerando entretenimento, neste período”, disse o secretário. “Além de orientar aqueles que buscam este caminho, o encontro será uma atualização para os que já atuam”, complementa Candido.

Os aspirantes a Papai Noel devem comparecer ao encontro vestindo camisas de cor vermelha, verde ou branca. As inscrições estão abertas até este domingo (10/11) no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) ou pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfPThqy18KeGBHY4K4S8HRUDQQz5OxhLiBH7NXk96KWL3NHw/viewform?usp=send_form.

Programação

Na quarta-feira, das 9h às 10h, o conteúdo programático contará com o workshop teatral “O Processo de Criação e Desenvolvimento do Personagem”, onde os participantes receberão orientações sobre maquiagem, figurino, cênica, interação com o público, entre outros aprendizados. O workshop será ministrado pelo ator Roberto Carlos Jr.

Das 10h às 10h40, será realizado o workshop de Economia Criativa “A Geração de Renda com o Ofício de Papai Noel”, ministrado pelo ator Kleber Sahdo.

Das 10h45 às 11h45, será realizada uma sessão de fotos com Papais Noéis. Encerrando o encontro, das 12h às 13h30 será realizada a atividade “Vivências com os Bons Velhinhos”, na qual os Papais Noéis profissionais trocarão experiências entre si e com os aspirantes ao ofício. A mediação ficará a cargo de Kleber Sahdo e Roberto Carlos Jr.

Experientes Bons Velhinhos

O ator Kleber Sahdo já trabalha como Papai Noel há 20 anos. Criou sua agência de Papais Noéis em 2016 e, no período natalino, atende comércios, empresas, confraternizações e outros eventos natalícios.

O Papai Noel veterano considera o inédito encontro muito importante para a categoria. “Vai ser muito bom esse feedback com outros Papais Noéis. Eu acredito que vai ser o início de um projeto para daqui a três, quatro, cinco anos já se tornar grande e dar visibilidade a Manaus”, afirma.

Também um Papai Noel veterano, Roberto Carlos Jr. começou a atuar como o Bom Velhinho aos 19 anos, em um espetáculo teatral. “Aí, uns dois anos depois eu comecei a fazer na casa da minha família. E a partir daí eu já fui chamado para algo mais profissional”, conta, acrescentando que começou a trabalhar profissionalmente como Papai Noel utilizando barba falsa.

“Foi de 2017 para 2018 que eu resolvi deixar a minha barba crescer e a partir daí continuei como Papai Noel, com barba verdadeira”, afirma. Roberto Carlos tem sua agência de Papais Noéis há três anos e atende principalmente os shoppings da cidade.

Ele também está ansioso para participar do encontro. “É muito importante que a gente converse sobre o nosso ambiente de trabalho, para alinhar todas as coisas. Porque um Papai Noel é um Papai Noel, a gente não pode fazer coisas totalmente diferentes do que o outro que faz”, defende.

O post Encontro com Papais Noéis no Centro Cultural Palácio da Justiça apareceu primeiro em Portal Você Online.