Nesta terça-feira (12), o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) Guarulhos, em parceria com a Nexum, promoverá um evento gratuito aos empresários do setor industrial, com foco em atualização tecnológica e estratégias de adaptação ao cenário digital. A programação, que acontece das 14h às 17h30, na sede do CIESP, reunirá especialistas do setor para discutir inovações como inteligência artificial (IA), redes 5G, transporte privado e outros temas relevantes para o desenvolvimento e competitividade da indústria nacional.

Tendências e programação

O evento pretende ser um ponto de encontro para líderes de diversas áreas da indústria, promovendo a troca de experiências e a absorção de tendências. “Este evento foi idealizado para trazer informação atualizada aos empresários dentro de sua própria casa, o CIESP, com profissionais que alcançaram o alto escalonamento de indústrias nacionais e internacionais”, afirmam os organizadores.

A agenda inclui palestras sobre a importância do planejamento estratégico, o uso de inteligência artificial na indústria, previsibilidade de vendas e a jornada do cliente, além das tendências operacionais e lançamento de novos produtos para o ano de 2024.

INDT participa com palestra

Entre os principais convidados está Marx Menezes, Head de Desenvolvimento de Negócios e Marketing do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT). Marx é um dos palestrantes confirmados e sua apresentação abordará como as tecnologias emergentes estão impactando o setor industrial. Ele discutirá as tendências em 5G, IA e transporte autônomo, destacando como essas inovações são essenciais para aumentar a eficiência e a competitividade das indústrias.

“A transformação digital está alterando significativamente o panorama industrial, desde a automação até a análise de dados, permitindo às empresas um nível de agilidade e precisão sem precedentes. Ao focarmos em temas como planejamento estratégico e IA, conseguimos fornecer aos empresários as ferramentas para uma tomada de decisão mais informada e competitiva”, explica.

O planejamento estratégico guiado pela IA será um dos destaques da palestra de Marx Menezes. Segundo ele, a inteligência artificial no processo de decisão empresarial permite o acesso a insights para antecipar tendências de mercado e adaptar as operações com rapidez.

“A tomada de decisão baseada em dados, por meio da IA, está mudando o mercado atual. Com essa tecnologia, é possível analisar grandes volumes de dados em tempo real, o que inclui inclusão de demanda e análise de mercado. Isso garante que as empresas estejam sempre um passo à frente, adaptando-se a um mercado em constante mudança”, conta.

Agilidade no uso de dados

Os empresários terão a oportunidade de aprender como a IA pode ser utilizada no planejamento estratégico para transformar dados históricos em tempo real em ações concretas. Entre os benefícios destacados estão a previsibilidade de demanda e a adaptação rápida a novos cenários econômicos. “Com a capacidade de analisar tanto dados históricos quanto em tempo real, as empresas podem ajustar suas operações conforme as mudanças de mercado, garantindo sua competitividade em um ambiente global cada vez mais sonoro”, acrescenta.

Capacitação para a indústria

A implementação de novas tecnologias, embora promissora, enfrenta algumas barreiras, sendo a capacitação da força de trabalho uma das principais. Marx ressalta a importância de investir na formação de mão de obra comprometida, especialmente diante das demandas específicas de cada tecnologia.

“A falta de profissionais preparados para operar e adaptar essas tecnologias é um dos grandes desafios enfrentados pela indústria brasileira. Investir em capacitação é estratégico para superar essas barreiras”, explica o palestrante.

Ele também ressalta o papel de eventos como o promovido pelo CIESP em auxiliar na atualização tecnológica e na adaptação do empresariado.

“Participar de eventos como esse é essencial para que os empresários estejam sempre informados sobre as últimas tendências e casos de uso reais, além de promoverem uma rede de contatos que possibilite o compartilhamento de experiências e soluções”, conclui.

Tecnologias no segmento industrial

A programação também inclui painéis sobre o impacto das tecnologias digitais em diversos setores industriais, desde a fabricação até a logística. Com o advento do 5G, o setor de transporte independente também promete revolucionar a forma como as empresas lidam com logística e distribuição. Além disso, a conectividade aprimorada do 5G permite uma automação mais eficiente, maior segurança e melhor monitoramento em tempo real das operações.

A jornada digital dos clientes será outro tema relevante discutido no evento. A previsibilidade em vendas, por exemplo, torna-se possível quando as empresas compreendem o comportamento e as preferências de seus clientes ao longo da jornada de compra. Essa previsibilidade permite que os negócios ofereçam experiências mais personalizadas e direcionadas, gerando um impacto positivo nas vendas e fidelização de clientes.

Além das palestras, o evento oferece uma oportunidade de networking para empresários e líderes do setor. Os participantes terão a oportunidade de compartilhar suas experiências e ouvir cases de sucesso de empresas que já implementaram as tecnologias discutidas.

A troca de experiências com profissionais de alto escalonamento de empresas nacionais e internacionais é um dos pontos altos do evento, pois permite ao empresário brasileiro conhecer práticas e soluções aplicáveis ​​ao seu próprio negócio.

Serviço:

● Data : 12 de novembro de 2024

● Horário : das 14h às 17h30

● Local : CIESP Guarulhos – Rua Uruaçu, 100, Jardim Leila, Guarulhos, SP

● Inscrições : Gratuitas e abertas ao público da indústria

● Link : https://lp.rlkpro.com/l/9wPn86ABF1198

