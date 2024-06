A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), anunciou, nesta segunda-feira, os vencedores da Categoria Bronze, no 66º Festival Folclórico do Amazonas 2024.

A apuração foi realizada no Centro Arqueológico de Manaus (CAM), localizado na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, zona Sul da cidade.

Os primeiros lugares de cada uma das oito modalidades na categoria bronze foram conquistados pelos grupos de danças Da Betânia (ciranda), Atrapalhados na Roça (dança alternativa), Cangaceiros de Asa Branca (dança nordestina), Pássaro Gavião Real (dança regional), Fogueira Ardente (quadrilha tradicional), Kero é Close (quadrilha cômica), Espiões na Roça (quadrilha de duelo) e Flor do Campo (Boi-Bumbá).

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, iniciou a apuração na presença de representantes das ligas folclóricas. Estiveram presentes Elson Silva da Rocha, da Associação Folclórica Cultural Boi-Bumbá Corre Campo (AFBBCC), Bruno Eduardo Ferreira, da Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus (LIGFM), e Holanda Negrão, da Associação Folclórica Cultural do Amazonas (AFCAM).

“Este festival é um tributo à rica diversidade cultural do Amazonas, onde cada grupo não apenas preserva, mas também enriquece nossas tradições folclóricas. Estamos honrados em reconhecer o talento e a dedicação dos participantes da Categoria Bronze, cujo esforço e paixão são fundamentais para manter viva a essência do nosso folclore. Parabéns a todos os grupos que se destacaram e que continuam a inspirar através de suas performances incríveis”, celebrou diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato.

Confira os resultados detalhados das apurações:

Quadrilha Tradicional

Na modalidade Quadrilha Tradicional, a classificação final foi: 1º Fogueira Ardente, 2º Junina Cabocla, 3º Afobados na Roça, 4º Flor de Liz, 5º Explosão de Alegria, 6º Meu Reino na Roça, 7º União na Roça, 8º Amor de São João, 9º Junina Promorar, 10º Unidos na Roça, 11º Junina Girassol, 12º Baru Junina, 13º Matutos Honoré, 14º Mocidade na Roça, 15º Unidos do Alvorada, 16º Junina Tia Célia e 17º Revolução Junina. As três primeiras colocadas, Fogueira Ardente, Junina Cabocla e Afobados na Roça, sobem para a categoria prata.

Quadrilha Cômica

Na modalidade Quadrilha Cômica, a classificação final foi: 1º Kero é Close, 2º João e Maria, 3º Fuzileiros na Roça, 4º Bichas Loucas, 5º Papudinhos na Roça, 6º Esquadrão Elite, 7º Mercenários na Roça, 8º Castelo das Locas, 9º Renovação, e 10º Cravo e a Rosa. As três primeiras colocadas, Kero é Close, João e Maria, e Fuzileiros na Roça, sobem para a categoria prata.

Quadrilha e Duelo

Na modalidade Quadrilha de Duelo, a classificação final foi: 1º Espiões na Roça, 2º Indomáveis do Oeste, e 3º Anjos Bandidos Show. Espiões na Roça, a primeira colocada, sobe para a categoria prata.

Dança Alternativa

Na modalidade Dança Alternativa, a classificação final foi: 1º Os Atrapalhados na Roça, 2º Hydra na Roça, 3º Star Hits, e 4º Gang Axé Ostentação. Os Atrapalhados na Roça, a primeira colocada, sobe para a categoria prata.

Dança Nordestina

Na modalidade Dança Nordestina, a classificação final foi: 1º Cangaceiros de Asa Branca, 2º Cangaceiros do Juazeiro, 3º Guerreiros do Sertão, 4º Cangaceiros do Valle Perdido, 5º Cabras do Capitão Meia Noite, 6º Cabras do Capitão Galdino, 7º Bandoleiros do Sertão, 8º Vingadores de Virgulino, 9º Cabras do Capitão Corisco, e 10º Filhos de Lampião. Os grupos Cangaceiros de Asa Branca e Cangaceiros do Juazeiro, respectivamente, sobem para a categoria prata.

Ciranda

Na modalidade Ciranda, os resultados finais foram os seguintes: 1º Da Betânia, 2º Aleixo, 3º Brotinhos do Coroado, 4ª Sedução da Compensa, 5º Evolução, 6º Armando Mendes, 7º Molejo, 8º Mocidade, e 9º Sonho de Cirandeiro. Os grupos Da Betânia e Aleixo avançam para a categoria prata.

Dança Regional

O único grupo da modalidade Dança Regional é o Pássaro Gavião Real que foi consagrado campeão. A ordem da apuração foi feita pelos blocos: Artístico, Cênico Coreográfico e Musical, sem ocorrências registradas. Com um total de 218,40 pontos, equivalente a 70% da pontuação máxima possível, Pássaro Gavião Real alcançou o título de campeã da Dança Regional e avança para a categoria prata.

Boi-Bumbá

Na modalidade Boi-Bumbá, o grupo Flor do Campo foi consagrado campeão. A apuração foi conduzida seguindo a ordem dos blocos: Artístico, Cênico Coreográfico e Musical, sem ocorrências registradas. Flor do Campo obteve um total de 194,50 pontos, equivalente a 70% da pontuação máxima possível, garantindo-lhe o título de campeão da categoria Boi-Bumbá e o avanço para a categoria prata.

Para o 66º Festival Folclórico do Amazonas, a categoria Bronze, composta por 58 grupos, recebeu da Prefeitura o fomento de R$ 7,5 mil cada, demonstrando o compromisso com a valorização e promoção das manifestações culturais locais.

O post Prefeitura anuncia vencedores na Categoria Bronze do Festival Folclórico Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.