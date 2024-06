O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, não poupou críticas ao técnico Cuca após o pedido de demissão do treinador. Em suas redes sociais, o dirigente expressou sua decepção com a atitude do ex-empregado, destacando que o clube se sentiu usado e traído por Cuca. Petraglia relembrou a passagem conturbada de Cuca pelo Corinthians em 2023, onde o treinador foi alvo de críticas da torcida devido a uma condenação do passado. Apesar da sentença ter sido posteriormente anulada, o presidente do Athletico-PR ressaltou que a ajuda oferecida ao técnico não foi valorizada. O dirigente enfatizou que o comportamento de Cuca no vestiário após o empate com o Corinthians foi descontrolado, o que culminou em sua saída do clube paranaense. Petraglia lamentou a falta de controle emocional do treinador, que resultou no pedido de demissão. Por fim, o presidente destacou a boa vontade do clube e da torcida em acolher Cuca em um momento delicado de sua carreira. Petraglia desejou que o treinador encontre outro clube que o receba com a mesma receptividade, apesar das circunstâncias que levaram à sua saída do Athletico-PR.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira o texto na íntegra

Neste anos todos de futebol já vivi muitas decepções, existem decepções e decepções, esta do Cuca foi a maior delas!

Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste havido com a torcida do Corinthians, que lavou a ropa suja do seu passado não resolvido!

Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las!

Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu!

Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o SCCP!

Não entrarei nos detalhes porque nossos jogadores por mais que não tivessem garantido os 3 pontos nas últimas partidas não mereciam ouvir o que ouviram!

Já definido perante os atletas que não ficaria e para nossa Diretoria foi para a entrevista coletiva se justificar e transferir a a responsabilidade para a terceiros!

Falou em números da folha de pagamento do clube sem nenhuma melhor informação!

Não sabemos de onde tirou esses números!

Lamentável que um homem que se diz torcedor do Furacão, com 61 anos, tendo treinado grandes clubes não tenha o controle suficiente para esfriar a cabeça e não ter o “piti” como se comportou ontem!

Que siga seu caminho, que encontre outro clube que tenha a boa vontade que o Furacão teve e que a torcida o acolha como a nossa mesmo contrariada o fez!

Publicado por Luisa Cardoso

Leia também

Athletico-PR oficializa saída do técnico Cuca após desconforto em entrevista coletiva



Corinthians empata com o Athletico-PR nos acréscimos do segundo tempo no Brasileirão



*Reportagem produzida com auxílio de IA