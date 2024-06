Embora a viagem de avião seja mais confortável e rápida, a ida para Parintins em lanchas a jato também pode ser prazerosa. Além da paisagem amazônica de encher os olhos, o serviço de bordo oferece um delicioso café da manhã, filmes pela plataforma Netflix e almoço durante o percurso de aproximadamente 10 horas com destino à ilha do Festival Folclórico de Parintins.

No entanto, o visitante deve ficar atento para conferir se a lancha escolhida e paga é a mesma que está embarcando. Isso porque, geralmente, os proprietários têm várias embarcações e, algumas vezes, fazem a troca sem que o passageiro perceba. Esse cuidado é necessário para ‘não comprar gato por lebre’.

Na madrugada desta segunda feira, 25/06, com o Porto de Manaus lotado, alguns viajantes reclamavam que pagaram passagem mais caras para viajar em lanchas consideras top de linha e foram embarcados em lanchas inferiores.

Outro incômodo, mas que é necessário, são as constantes paradas por policiais da Capitania dos Portos para inspecionar lotação, documentação e equipamentos de segurança. Isso, sem dúvida, atrasa viagem. Mas é compreensível.

Como viajar

As passagens em lanchas a jato para Parintins começam a ser vendidas entre fevereiro e março. As mais procuradas sempre esgotam antes mesmo do mês de junho. Com isso, sobram as lanchas menores, menos confortáveis.

Na semana do festival ainda é possível encontrar algumas vagas em lanchas diretamente ao Porto da Manaus Moderna, no Centro. Geralmente as lanchas partem da capital a partir de 4h da manhã. Portanto, o ideal é ir ao local ao menos 24h antes para conferir a embarcação e comprar o bilhete.

As passagens giram em torno de R$ 300 a R$ 700, dependendo do tipo de lancha escolhida.