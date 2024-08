O prefeito da cidade de Mirandópolis (SP), Ederson Pantaleão (União Brasil), conhecido como Grampola, viralizou em redes sociais ao compartilhar um vídeo no qual ele simula o próprio atropelamento, neste sábado (10), para anunciar um novo horário dos serviços de ambulância na cidade.

– Hoje tenho uma grande noti…. – iniciou falando, mas foi interrompido por um veiculo que o “pegou em cheio”. Segundos depois, ele aparece “intacto” debaixo do veículo, concluindo o comercial.

Ao publicar o vídeo, o prefeito escreveu: “Alerta de imagem que impacta. As imagens no vídeo são mera ilustração e ninguém se feriu durante as gravações”.

Grampola não é um prefeito eleito, tendo sido vice até junho deste ano, após a cassação do mandato de Ademiro Olegario dos Santos (PSD), o Mirão. Ele pretende dispitar a prefeitura nas eleições municipais deste ano, com o apoio do PDT.

