No Maracanã, o Palmeiras conseguiu um empate por 1 a 1 contra o Flamengo neste domingo (11), na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por defesas brilhantes dos goleiros e grande poder de reação do time paulista, que conseguiu buscar a igualdade no placar. Luighi, jovem de 18 anos revelado pelo Verdão, teve destaque ao salvar a equipe em momento crucial. Com o resultado, o Palmeiras alcança 38 pontos e permanece na quarta colocação. O time enfrenta o Botafogo na quarta-feira (14), no Nilton Santos, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. No domingo seguinte (18), joga contra o São Paulo, no Allianz Parque pelo Brasileirão. Já o Flamengo, com 41 pontos, cai para a terceira posição, sendo superado pelo Fortaleza (42) e perdendo a chance de alcançar o Botafogo (43). O time rubro-negro terá um clássico contra o Fogão no próximo domingo, no Nilton Santos, e enfrenta o Bolívar na quinta-feira (15), no Maracanã, pelo primeiro confronto das oitavas da Libertadores.

Abel Ferreira manteve o esquema de três zagueiros, utilizado na vitória sobre o Fla na última quarta-feira (7), pela Copa do Brasil. O treinador apostou em uma formação defensiva com alas atuando ofensivamente e tabelando com Flaco López. Giay quase abriu o placar como elemento surpresa. O Flamengo pressionou a defesa do Palmeiras e dificultou a saída de bola do adversário. De La Cruz, retornando de lesão, deu mais dinâmica ao meio-campo rubro-negro, e Luiz Araújo substituiu Cebolinha, que se lesionou novamente. Weverton fez pelo menos quatro defesas importantes no primeiro tempo, destacando-se em uma cabeçada de Pedro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Palmeiras encontrou dificuldade para superar a marcação do Flamengo, mas usou lançamentos longos e bola parada como estratégias ofensivas. López marcou um gol anulado pelo VAR, mostrando que a equipe paulista não se contentou apenas em defender. Maurício, substituto de Raphael Veiga, foi um dos destaques, criando oportunidades e quase abrindo o placar no início do segundo tempo. A falha de Fabinho no gol do Flamengo, marcado por Arrascaeta, e a recuperação do Palmeiras com o gol de Luighi aos 41 minutos, definiram o empate. O lance foi confirmado pelo VAR com a participação de Rony e Rômulo, que também saíram do banco.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira