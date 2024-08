A empresa Future Solar Instalação e Manutenção Elétrica Ltda., especializada na venda e instalação de painéis solares, está sendo acusada de vender, receber mas não instalar os produtos contratados junto aos clientes. Pelo menos oito consumidores entraram com ação judicial contra a empresa.

Eles realizaram pagamentos à companhia e não receberam o produto. Advogado, que representa um dos clientes prejudicados afirma que o cliente comprou e pagou por um produto, mas, na hora da instalação a empresa queria entregar outro.

“Meu cliente pagou por determinado produto específico, porém, depois de muito atraso, disseram que não tinham mais o produto contratado e que entregariam outro”, diz a advogada Mariana Giovanazzi.

Já, o advogado Ewerton Almeida, representante de outro cliente lesado, registrou um boletim de ocorrência com base no artigo nº 66 do Código de Defesa do Consumidor. O cliente comprou, pagou, mas – há mais de um ano – não recebeu os painéis solares.

De acordo com o advogado, a Future Solar justificou a falta da instalação, inicialmente, devido ao excesso de chuvas no ano anterior e, posteriormente, à estiagem. Eventualmente, cessou toda comunicação.

O último contato oficial com a Future Solar foi um e-mail prometendo finalizar a instalação até 18 de dezembro de 2023, o que não ocorreu até a presente data. Em janeiro de 2024, Almeida notificou formalmente a empresa, exigindo a imediata instalação ou a devolução integral dos valores pagos, incluindo os financiados junto ao Banco Votorantim. Entretanto, a empresa não se posicionou e cessou a comunicação.

O diz a Future Solar

Procurada, a empresa, que tem como sócios Helane Souza da Silva, Wagner Luiz de Carvalho e Yasmin Souza de Carvalho, emitiu uma nota de esclarecimento, por meio da assessoria de imprensa, dizendo que “a Future Solar, como qualquer outra no mercado, está sujeita a reclamações de consumidores quanto aos serviços prestados.

Seguindo comunicado da empresa, “sua política de bom atendimento, entrega e fidelização, a empresa está sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento ou necessidade específica do cliente que não tenha sido atendida, esforçando-se diariamente para criar uma experiência consistente e satisfatória”.

E continua: “especificamente, no que diz respeito aos processos judiciais identificados, trata-se de demandas pontuais, nas quais a empresa fez inúmeras tentativas de solucionar a questão de forma administrativa. Em última instância, ofereceu apoio judicial para resolver as divergências contratuais. Tais casos aguardam a mediação judicial e a conclusão dos processos para que se chegue a uma solução definitiva”.

Ausente as audiências

A advogada Mariana rebate esse posicionamento da empresa, afirmando que a Future Solar não demonstra qualquer boa vontade em resolver os casos.

“Após várias tentativas de acordo, duas audiências no Procon-AM e uma audiência ocorrida na segunda-feira (29/7) no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do TJAM (CEJUSC) a empresa não compareceu e cessou o contato há meses, deixando o cliente sem o produto e sem o dinheiro”, afirma a advogada.

