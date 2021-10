5/5 - (4 votes)

O prefeito de Barcelos AM, Edson Mendes, anunciou nesta terça-feira, 26/10, o início das obras do tão sonhado Porto da cidade de Barcelos.

No dia 25 de Fevereiro de 2019, o Prefeito de Barcelos, Edson Mendes, esteve Brasília, e junto com o Senador Senador Eduardo Braga, anunciaram o aporte de 14.000.000,00 (Quatorze milhões) no orçamento da União, para trazer sonhado Terminal Fluvial para Barcelos.

No dia 25 de agosto o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou em publicação no Twitter a construção da zona portuária do município de Barcelos, no Amazonas.

De acordo com o Prefeito, desde o início do seu primeiro mandado ele busca resgatar o projeto do porto que foi abandonado pela antiga gestão desde 2005. E que agora finalmente depois de muitas idas e vindas de Brasília e de muito trabalho, pode finalmente anunciar o início das obras em 2021.

"O porto de "Mariuá" é um exemplo de persistência e obstinação de nossa gestão: um amontoado de aço abandonado desde 2005, num estaleiro em Manaus, fruto da má gestão do projeto, hoje resgatado. Ainda em 2016, antes da minha primeira posse, comecei o périplo para entregá-lo para nosso povo. Graças a Deus, ao nosso empenho, ao grande parceiro Senador Eduardo Braga, nosso Ministro Tarcísio Freitas e ao Presidente Bolsonaro, nosso objetivo está prestes a se concretizar: uma obra de, aproximadamente, 14 milhões, será iniciada em Barcelos, nos próximos dias. Basta o Rio Negro ajudar, secando mais. Nosso povo alcança mais uma vitória." Disse o Edson Mendes em vídeo publicado na sua rede social.

O Prefeito disse ainda, que, em breve vai abrir uma enquete presencial, apenas em Barcelos, para escolher o nome do terminal hidroviário.