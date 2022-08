O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta segunda-feira (22), o retorno da médica Shádia Fraxe à frente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), durante a vistoria da construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da cidade.

“Quero anunciar para toda Manaus o retorno da secretária Shádia Fraxe, como titular da Secretaria Municipal de Saúde. Agradeço ao secretário Djalma Coelho pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da Saúde Básica da nossa cidade. A nossa Saúde Básica é a melhor do Brasil, e será novamente confirmada, graças ao trabalho dessa equipe comandada pelo doutor Djalma e, agora, pela secretária Shádia”, disse Almeida.

A secretária Shádia Fraxe deixou a titularidade da Semsa no mês de abril, em virtude da legislação eleitoral. Ela precisava se desincompatibilizar para se colocar à disposição do prefeito David Almeida para ser candidata a vice-governadora, caso fosse a escolhida pelo chefe do Executivo. A opção de David acabou sendo por Tadeu de Souza, ex-secretário da Casa Civil, e Shádia volta para a Semsa.