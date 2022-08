A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou, na tarde desta segunda-feira, 22/8, que o venezuelano Luís Domingo Siso, de 60 anos, que ateou fogo em uma casa lotérica no Mercado Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus, será indiciado por homicídio após a morte de duas vítimas que estavam internadas no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul.

A primeira vítima foi Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, que morreu na noite de domingo, 21/08. O paciente deu entrada no hospital com queimaduras de 2º e 3º grau. A segunda vítima foi Henison Silva, de 30 anos, que morreu no início da tarde desta segunda-feira, 22/8. Ele teve queimaduras de 2º grau.

A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou que as outras duas vítimas do incêndio seguem internadas no hospital, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar. Ainda de acordo com a secretaria, o suspeito do atentado permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a Polícia Civil, um boletim de ocorrência foi registrado na noite de domingo, 21/8, no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Centro, pela companheira de Carlos Henrique.

O delegado titular do 24º DIP, Marcelo Martins, esclareceu que, diante da morte das vítimas, a capitulação do crime será alterada e, agora, o autor responderá por homicídio consumado, além de dano qualificado e incêndio.

Crime

O crime aconteceu no último dia 16 de agosto, quando o venezuelano ateou fogo na lotérica após se irritar com a demora no atendimento. Logo após o atentado, ele foi agredido por pessoas que estavam no local.

O suspeito já havia sido preso em 2020 por tentar cometer um crime semelhante, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado titular do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcelo Martins, na ocasião, ele entrou em uma agência lotérica que fica dentro de uma loja também localizada Centro da capital e alegou que tinha um bilhete premiado. Ao receber uma resposta negativa, ele tentou atear fogo no local e foi preso.