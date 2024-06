O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) informa que nesta quarta-feira (12), houve uma ocorrência no corredor dos gabinetes dos conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior e Mario de Mello e do auditor Luiz Henrique Mendes. Parte do forro do teto cedeu, mas felizmente não houve feridos.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, que está presente no Tribunal, adotou imediatamente todas as medidas necessárias para resolver a situação.

O prédio, que apresenta problemas de infiltração há muitos anos, está passando por intervenções abrangentes para sanar definitivamente esses problemas. Atualmente, estão sendo realizadas manutenções e revisões da estrutura, parte elétrica, entre outras.

A presidência está empenhada em solucionar o incidente o mais rápido possível e determinou que a Secretaria-Geral de Administração adote todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos os funcionários e visitantes do TCE-AM.

