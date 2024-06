Reprodução/Internet: Diretor da Entourage abrirá bastidores de um dos maiores eventos do país em uma visita técnica nesta quinta-feira.

A pandemia afetou profundamente os eventos, e mesmo após quase três anos, as mudanças persistem visíveis, com os custos de produção triplicando. Marcelo Madueño, da Entourage Live, criou o curso QA PRO para melhorar as experiências e os lucros do setor. Ele conduzirá uma visita técnica ao festival Só Track Boa, em São Paulo, como parte do curso.

O QA PRO 2.0, com 20 horas de duração, foi reformulado com seis módulos para abordar estratégias de mercado, gestão de projetos, planejamento, gerenciamento de tempo e custos, captação de recursos e análises financeiras.

As inscrições estão abertas até segunda-feira, dia 17 de junho, e podem serem feitas clicando aqui.

As aulas são gravadas, e podem ser assistidas de qualquer lugar.

Além das gravações, quem comprar o QA PRO 2.0 terá uma mentoria em grupo com Madueño, de duas horas de duração, a cada módulo — totalizando oito horas.

