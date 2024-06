Portugal e Turquia se enfrentaram neste sábado (22) pela segunda rodada do grupo F da Eurocopa 2024. A partida disputada no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, contou com a presença de mais de 60.000 torcedores, em sua maioria turcos, que compõe o maior grupo étnico não-alemão que vive no país. Portugal abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, Bernardo Silva aproveitou o cruzamento rasteiro do lateral Nuno Mendes e concluiu no canto esquerdo do goleiro Bayinidir. Apesar dos turcos não recuarem, a falta de comunicação aos 28 minutos foi fatal, o zagueiro Samit Akaydin recuou para Bayinidir que não se atentou com o direcionamento do passe e deixou a bola atingir a própria meta, 2×0 Portugal.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aos 55 minutos, o jogador que mais vezes participou da competição na história, Cristiano Ronaldo, saiu cara a cara com o goleiro, mas optou por não ampliar a artilharia histórica e passou para Bruno Fernandes, que teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol praticamente sem goleiro, ampliando o placar para 3×0. A sensação turca, Arda Güler, que não teve a participação confirmada pelo treinador italiano Vincenzo Montella, entrou aos 70 minutos de jogo, e apesar de agregar na construção das jogadas, não foi o suficiente para vazar a sólida defesa portuguesa, que contou com a ótima atuação do veterano Pepe, o jogador mais velho a participar de uma edição de Eurocopa, aos 41 anos. A terceira e última rodada do grupo F será realizada na próxima quarta-feira (26), quando Portugal enfrenta e Geórgia e a Turquia, a República Checa, ambas as partidas às 16 horas.