Dando prosseguimento à programação de atendimentos no interior, a Carreta de Apoio à Saúde do Governo do Amazonas segue para o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), com oferta de exames de imagens, como mamografia e ultrassonografia. O atendimento no município, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), começa na segunda-feira (24/06) e a expectativa é receber mais de 1,6 mil pacientes.

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, as ações desenvolvidas pelas carretas na Região Metropolitana de Manaus, com início em maio deste ano, já beneficiaram 3.641 pessoas, nas passagens por Manacapuru e Itacoatiara. Uma das carretas está em Novo Airão, desde segunda-feira (17/06) até 5 de julho, onde deverá atender mais 1,6 mil pacientes.

As unidades móveis, antes concentradas na capital, estão cumprindo agenda no interior, com o objetivo, disse ela, de ampliar o acesso da população aos exames de imagens, que auxiliam na prevenção e diagnóstico de doenças. “Essa ação faz parte do Programa Saúde Amazonas, através do qual o Governo do Estado vem investindo na ampliação dos serviços e no fortalecimento da rede de saúde”, afirmou.

Em Rio Preto da Eva, a unidade móvel estará posicionada na esquina entre a rua Governador Herculano Ferreira e a rua Governador Ângelo do Amaral, no centro. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. No município, os atendimentos acontecem até o dia 12 de julho.

Em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), os atendimentos finalizam nesta sexta-feira (21/06), alcançando 2,2 mil pessoas com a realização dos exames. Em Novo Airão, já foram atendidos 414 pacientes em cinco dias.

A secretária executiva adjunta de Regionalização da SES-AM, Rita Almeida, explica que os exames são direcionados a pacientes que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento já inseridos no sistema de regulação.

Exames oferecidos

Além de mamografia, a Carreta da Saúde oferece diversos tipos de ultrassonografia: de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, mama, de próstata via abdominal, de aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica.