Muitas pessoas descobriram que a alimentação saudável está diretamente relacionada com a saúde psicológica e emocional

Manaus – Conforme o tempo passa as pessoas estão vendo cada vez mais a importância de manter bons hábitos alimentares. Não somente por conta da sua saúde física, mas pelo fato de descobrirem que a alimentação saudável está diretamente relacionada com uma saúde psicológica e emocional em bom estado.

O cérebro é o órgão que comanda todo o corpo humano, desde sentimentos até a fome, impulsos, digestão e todas as outras funções que o corpo realiza. Da mesma forma que é importante manter o corpo físico saudável, é preciso fazer o mesmo com o cérebro.

Afinal de contas, se o cérebro não estiver funcionando como deve ser, como seria possível cuidar do restante do corpo, não é verdade? A falta ou o excesso de alguns nutrientes pode ocasionar no mau funcionamento cerebral e do resto do corpo, o que poderia ajudar na propagação de doenças físicas e mentais.

Com todos os acontecimentos no mundo dos últimos tempos, as pessoas começaram a perceber essa ligação entre os hábitos alimentares e o bem-estar físico e mental. E o que seria melhor para manter uma alimentação saudável, se não com a ingestão de produtos naturais?

Esse “choque de realidade” que aconteceu com muitas pessoas é o principal motivo que explica o aumento do consumo de produtos naturais não somente no Brasil, mas no mundo todo.

Mas claro que o único motivo não é este, muitas outras ocorrências no mundo nos últimos tempos levaram as pessoas a perceber a importância da ingestão de produtos naturais e porque é importante substituir alimentos processados e gordurosos, por alimentos mais leves e saudáveis.

Veja neste artigo alguns motivos que explicam por que o consumo de produtos naturais aumentou nos últimos tempos e porque a tendência é que este aumento continue por muito mais tempo.

Consumo de produtos naturais cresceu não somente no Brasil, mas no mundo todo (Foto: Unsplash)

Não é segredo para ninguém que alguns produtos naturais, comprados nos lugares certos podem ser muito mais baratos do que alimentos processados e comprados em mercados locais.

Locais que são especializados na venda de produtos naturais, como a zona cerealista, por exemplo, tiveram um grande aumento de fluxo de pessoas procurando por alimentos mais saudáveis e mais naturais.

Isso acontece não apenas pela necessidade de levar uma vida mais saudável e natural, mas também pela necessidade de economizar. Afinal de contas, o preço de alguns alimentos como carne, leite, arroz e café estão muito instáveis e, alguns deles, só tendem a aumentar cada vez mais, o que acaba não os tornando acessíveis para todos.

Outro fator que colaborou muito para o crescimento da procura por alimentos naturais, é a importância que as pessoas começaram a dar para aumentar a imunidade do seu organismo, a fim de evitar contrair doenças, principalmente doenças virais e inflamatórias.

Bons hábitos alimentares não só aumentam a imunidade, como também são capazes de ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol alto, hipertensão, obesidade e muitas outras doenças muito perigosas que podem ser evitadas apenas com uma boa alimentação.

Este também é um fator que influencia diretamente na necessidade das pessoas de consumirem mais produtos naturais do que industrializados. Muitos estudos comprovaram que a alimentação afeta de forma significativa a saúde mental, tanto de forma positiva quanto de forma negativa.

Maus hábitos alimentares podem ajudar na propagação de doenças mentais como depressão, estresse e ansiedade, assim como bons hábitos alimentares podem ajudar a prevenir esses tipos de doenças mentais e muitos outros, como o Alzheimer, por exemplo.

Como foi possível observar, existem muitos motivos que levaram as pessoas a optarem por melhores hábitos alimentares, seja por economia ou pela preocupação com a saúde, o que importa é que todos estão começando a enxergar que manter uma alimentação saudável é algo essencial para o bom funcionamento de todos os órgãos do corpo.

Dessa forma, é possível constatar que esse crescimento pela procura de alimentos e produtos naturais só tende a crescer cada vez mais, pois é esperado que as pessoas continuem mantendo essa preocupação, e queiram cada vez mais cuidar da melhor forma possível da sua saúde física e psicológica.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

