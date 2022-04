Avalie o post

Patrimônio público e histórico desde os tempos áureos da borracha, o Largo de São Sebastião, localizado em frente ao Teatro Amazonas é uma das atrações turísticas mais frequentadas pela população amazonense e também por turistas.

No entanto, denúncias de depredação e acúmulo de lixo têm se tornado constantes pelos frequentadores. Em alguns pontos, o piso do local, composto por pedraria, está parcialmente destruído. Além disso, garrafas pet, bitucas de cigarro e outros resíduos são facilmente encontrados poluindo o local.

A reportagem entrou em contato com a secretaria responsável pelo local para entender se há uma previsão de reforma e o que tem sido feito para reduzir os problemas do acúmulo de lixo, mas não obteve respostas.

O psicólogo Revson Duarte contou que é frustrante não conseguir dar um passeio no Largo São Sebastião sem se incomodar com as atuais condições.

“Eu sou completamente apaixonado por esse lugar . Todas as vezes que venho aqui, penso na questão histórica da cidade. Então é muito triste quando eu venho aqui, e inclusive hoje eu já observei várias vezes como alguns aspectos do centro de Manaus continuam abandonados. Às vezes o que é feito é muito superficial, é possível se deparar com o lixo, sempre tem bastante, principalmente na segunda-feira depois do final de semana. Essa pedraria tem um valor histórico e é algo que deve ser conservado, mas o chão está sempre soltando, às vezes a gente até tropeça também. Eu acho que o governo do estado e a prefeitura de Manaus têm que trazer um novo olhar sobre o centro, pois tem um valor muito importante para todos. É preciso ter uma manutenção diária, e isso vale também para a população”, disse.

Já a estudante de Turismo Emily Oliveira, acredita que é necessário investir na revitalização.

“Muita gente não tem cuidado, joga as coisas no chão mesmo. Mas tem pessoas que até prezam por isso. Porém, acho que ultimamente as pessoas não têm muito conta do patrimônio da cidade como devem. Acho que deveriam investir mais nisso, porque é um dos principais patrimônios de Manaus”, destacou.

Em 2019, uma reforma foi realizada no local. Segundo a Secretaria de Cultura, na época, foi feita a recomposição do piso ao redor do monumento do Largo de São Sebastião, serviços de manutenção em bancos de concreto e de madeira, além de pintura e capinação.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

