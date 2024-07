Nesta quinta-feira, 4/7, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizará a reinauguração da policlínica Castelo Branco, localizada na rua do Comércio, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital. A unidade possui 56 servidores e foi ampliada, passando a atender mais de 12 mil pessoas por mês em mais de nove especialidades, sendo alguns casos de média complexidade.

Em fase final de conclusão, a obra da policlínica, que é referência em serviços especializados atendendo pacientes da capital e do interior, foi fiscalizada pelo prefeito David Almeida, que salientou a ampliação dos serviços oferecidos no local. Exemplo disso é a instalação de salas para o atendimento oftalmológico e mamografia.

“Nós temos aqui consultórios oftalmológicos, mamografia, nove tipos de ultrassonografia e o eletrocardiograma. São nove especialidades sendo oferecidas aqui nessa estrutura. Nós temos mais cinco equipes multidisciplinares com vários profissionais e esse complexo vai atender às demandas das nossas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e assim a gente contribui para a saúde básica e também aumentamos os nossos atendimentos de média complexidade”, afirmou Almeida.

A nova policlínica irá atender as especialidades de cardiologia, dermatologia, cirurgião vascular, ginecologia, mastologia, oftalmologia, pneumologia, ortopedia e ultrassonografia. Atende com equipe multiprofissional de enfermagem, serviço social, psicologia, nutrição, fisioterapia e farmacêuticos. Oferece também serviços de vacinação, atendimento ao Sistema de Regulação (Sisreg) e apoio diagnóstico com exames laboratoriais, eletrocardiograma e ultrassonografias.

Diretora da unidade, Francycleia Azevedo fez questão de destacar que a unidade ganhará destaque no diagnóstico de câncer do colo do útero (SRC) e no Serviço de Diagnóstico de Câncer de Mama (SDM). Além disso, ela frisou que o espaço continuará dando atenção especial para os acompanhamentos dos idosos e das crianças.

“Aqui na policlínica Castelo Branco, nós atendemos não somente a cidade de Manaus. Nós recebemos também pessoas dos municípios do interior de forma muito especial. Nós também somos referência no atendimento à população idosa e recebemos também a população infantil, que são as crianças. Nós vamos continuar com a nossa sala de vacina, também atendendo toda a população da cidade de Manaus com a vacina BCG, que é toda sexta-feira pela manhã”, citou o prefeito.

Durante a manhã, o prefeito David Almeida também acompanhou o andamento da reforma da UBS Balbina Mestrinho, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte. O espaço foi ampliado e reestruturado para atender as demandas da população da localidade, que é uma das maiores da capital, e será inaugurado no próximo dia 15/7.