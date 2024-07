A França garantiu sua vaga nas quartas de final da Eurocopa ao vencer a Bélgica por 1 a 0, em um jogo disputado na Merkur Arena, em Dusseldorf. O gol da vitória foi marcado contra por Vertonghen, aos 40 minutos do segundo tempo, após uma jogada de Kolo Muani. A seleção francesa dominou a partida, controlando a posse de bola e criando várias oportunidades, mas encontrou dificuldades para superar a defesa belga. Mbappé e Griezmann lideraram a pressão ofensiva, mas esbarraram na forte marcação adversária e na falta de precisão nas finalizações. Por outro lado, a Bélgica optou por uma postura mais defensiva, tentando explorar os contra-ataques. De Bruyne e Lukaku, principais jogadores ofensivos belgas, encontraram dificuldades para criar jogadas efetivas devido à forte marcação francesa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O único gol da partida surgiu em uma jogada individual de Kolo Muani, que entrou no segundo tempo. Ele avançou pela direita e cruzou a bola, que desviou em Vertonghen e acabou no fundo da rede, garantindo a vitória francesa. Com a vitória, a França avança às quartas de final e enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Eslovênia, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília). A partida das quartas de final está marcada para sexta-feira (5), também, às 16h. Apesar da classificação, a França ainda não conseguiu encantar na Eurocopa 2024. Em quatro partidas, venceu apenas duas, ambas por placares mínimos, e marcou apenas três gols — dois deles contra e um de pênalti, convertido por Mbappé. Em contrapartida, a defesa francesa tem se mostrado sólida, sofrendo apenas um gol no torneio, também de pênalti.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Espanha goleia Geórgia e garante vaga nas quartas da Eurocopa



Inglaterra marca no final, vira jogo sobre a Eslováquia na prorrogação e avança às quartas da Eurocopa



*Reportagem produzida com auxílio de IA