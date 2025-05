Visuliazação: 0

Em menos de 10 horas, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizou a apreensão de oito armas de fogo, em Manaus na segunda-feira (5). Esses números se somam aos 517 armamentos apreendidos em ações ostensivas e preventivas desencadeadas pela PMAM e em operações realizadas pela Polícia Civil (PC-AM), entre os meses de janeiro e abril deste ano.

O resultado, conforme destacado pelo secretário de Segurança do estado, Vinícius Almeida, demonstra a efetividade do trabalho realizado pelas Forças de Segurança no combate e prevenção à criminalidade.

“Cada arma que a Polícia Militar e Polícia Civil retiram das ruas é um crime a menos que é praticado. Isso reflete na redução dos homicídios, na queda do número de roubos a pedestres, ao nosso transporte público, enfim. Tenham a absoluta certeza que iremos continuar as nossas ações para que o nosso cidadão tenha cada vez mais segurança no nosso estado”, ressaltou secretário.

Apreensões

Somente nesta segunda-feira, oito armas de fogo, entre revólveres e pistolas foram apreendidas pela PMAM, em Manaus. Cinco delas foram encontradas com um adolescente de 16 anos, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Este ano, durante o primeiro quadrimestre, as ações integradas resultaram na apreensão de outras 517 armas de fogo de diversos calibres. Além dos armamentos, também foram retiradas de circulação cerca de 5 mil munições.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou que as ações e operações foram intensificadas para coibir crimes, resultando no expressivo número de armas apreendidas.

“Nossa tropa está empenhada em todas as zonas de Manaus e no interior, com patrulhamento ostensivo com foco na retirada de ilícitos nas ruas. Com isso, estamos superando a cada ano a quantidade de armas apreendidas”, destacou o comandante-geral.

