A deputada federal Daniela do Waguinho, representando o União Brasil do Rio de Janeiro, apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A ação judicial aponta para indícios de simulação em um acordo que permitiu a permanência de Ednaldo na presidência, além de graves acusações relacionadas à sua gestão.

“Pugna-se para que (…) seja determinado o afastamento imediato do Sr. Ednaldo Rodrigues do cargo de Presidente da CBF, tendo em vista as evidências suficientes que apontam a ocorrência de simulação no âmbito do referido acordo e as graves denúncias de gestão temerária no âmbito da mais alta entidade do desporto nacional”, diz trecho do comento.

A fundamentação da petição se apoia em uma perícia que questiona a autenticidade da assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, ex-vice-presidente da CBF. Nunes, que tem 86 anos, comunicou à Justiça que enfrenta problemas de saúde, incluindo déficit cognitivo e uma grave cardiopatia, condições que requerem cuidados médicos constantes. Um laudo emitido pelo Dr. Jorge Pagura, responsável pelo departamento médico da CBF, corrobora a condição de Nunes.

Outro ponto relevante da petição é que a assinatura de Nunes foi realizada apenas cinco dias antes da formalização do acordo, o que levanta sérias dúvidas sobre a legitimidade do documento. Essa situação está provocando um intenso debate no Congresso Nacional, onde alguns deputados da Câmara estão propondo a convocação de Ednaldo Rodrigues para prestar esclarecimentos sobre as denúncias.

As alegações de Daniela do Waguinho têm gerado repercussão e podem impactar a governança da CBF, uma entidade que já enfrenta desafios em sua administração. A possibilidade de um depoimento de Ednaldo no Congresso pode trazer à tona mais informações sobre a gestão da confederação e suas práticas internas. A situação continua a ser monitorada de perto por parlamentares e pela opinião pública.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA