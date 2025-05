Dupla é presa por extorquir R$ 70 mil e sequestrar empresário em Manaus

Visuliazação: 0

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), apresentou nesta terça-feira (06/05) o resultado da Operação Lírio, que resultou na prisão de Emílio Antony Silva Mangueira de Assis, 19, e Luciano Ferreira Siqueira, 25. Ambos são investigados por roubo qualificado, na modalidade conhecida como sequestro relâmpago, cuja vítima foi um empresário de 49 anos. O crime aconteceu no dia 17 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

A prisão de Emílio Antony foi realizada na sexta-feira (02/05), com apoio da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em um condomínio na zona norte da capital. No sábado (03/05), os policiais do 26º e 6º DIPs cumpriram mandado de prisão contra Luciano Ferreira Siqueira, no Aeroporto Internacional de Manaus, no momento em que ele desembarcava de um voo proveniente do estado de São Paulo.

Em coletiva de imprensa, a delegada Roberta Merly, titular do 26º DIP, informou que as investigações tiveram início após a vítima comparecer à unidade policial e relatar os crimes praticados por um grupo criminoso. Com base nas informações fornecidas e nas diligências realizadas, os policiais constataram que os suspeitos já estavam sendo investigados por envolvimento com o tráfico de drogas em um condomínio da mesma região.

“O empresário foi vítima de um sequestro relâmpago, modalidade em que os criminosos interceptam a vítima e a mantêm em cativeiro por algumas horas, com o objetivo de obter vantagem financeira. Inicialmente, exigiram R$ 100 mil da família, mas após negociação, o valor foi reduzido para R$ 70 mil. Após o pagamento do resgate, os criminosos ainda circularam com a vítima por algum tempo, a ameaçaram e a abandonaram em um ramal no bairro Tarumã, zona oeste”, detalhou a delegada.

Na delegacia, o empresário relatou que teve o veículo interceptado por quatro indivíduos armados que ocupavam outro carro. Ele permaneceu em cárcere por cerca de duas horas e foi liberado apenas após o pagamento do valor exigido. Seu automóvel foi levado pelos suspeitos e localizado somente à noite, no bairro Novo Aleixo, também na zona norte.

“Durante as investigações, identificamos quatro envolvidos no crime e representamos junto ao Poder Judiciário pela prisão de todos. Constatamos, inclusive, que o grupo já se articulava para cometer um novo crime da mesma natureza, buscando alvos no meio empresarial para extorsão por meio de sequestro relâmpago”, destacou Roberta Merly.

Emílio Antony Silva Mangueira de Assis e Luciano Ferreira Siqueira passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

Foragidos

Dois integrantes do grupo criminoso seguem foragidos: Lucas Wellington da Cunha Castro, 23, e Rahniel da Cunha Serrão. Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do número (92) 3667-7626, disque-denúncia do 26º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).