Visuliazação: 0

Cristiano dos Santos, filho do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-15 de Portugal para um torneio internacional na Croácia, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nesta terça-feira (6). O jovem de 14 anos, que joga nas categorias de base do clube que o pai defende, o Al-Nassr da Arábia Saudita, já jogou na base do Manchester United e da Juventus, clubes onde o craque português jogou depois de deixar o Real Madrid. A seleção portuguesa sub-15 jogará contra Japão, Grécia e Inglaterra no torneio Vlatko Markovic, que será realizado na Croácia de 13 a 18 de maio.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cristiano Jr. nasceu em junho de 2010, de uma barriga de aluguel. Em 2017, Ronaldo se tornou pai dos gêmeos Eva e Mateo usando o mesmo método. O jogador também tem outras duas filhas, Alana Martina e Bella Esmeralda, nascidas em 2017 e 2022, de sua união com a atriz espanhola Georgina Rodríguez.

Leia também

Inter de Milão x Barcelona: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo



Dois pilotos morrem em acidente na Superbike britânica



*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório