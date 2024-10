A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 30/10, a Operação Barões do Arcanjo, com o objetivo de desmantelar grupos criminosos atuantes no tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais na região do alto e médio Rio Negro, especificamente na cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM.

A ação mobiliza mais de 150 policiais federais, que cumprem 17 mandados de prisão preventiva, 8 medidas cautelares diversas da prisão, 47 mandados de busca e apreensão e o sequestro de veículos e bloqueio de contas bancárias dos investigados em Manaus/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, Tabatinga/AM, Alenquer/PA, Diadema/SP e Boa Vista/RR. Os mandados foram deferidos pela Justiça Estadual do Amazonas.

A Operação Barões do Arcanjo deu início por meio de informações que apontavam para uma rede criminosa financiada por empresários, envolvidos na comercialização de drogas, tráfico de armas e na lavagem de dinheiro, indicando que em proveito da atividade comercial, vigorava um apoio logístico operacional entre os traficantes e empresários locais.

Durante a investigação restou constatada a existência de múltiplos núcleos criminosos atuando precipuamente no Amazonas e regiões vizinhas, utilizando de inúmeros artifícios para a lavagem de dinheiro e para o tráfico de drogas. A análise investigativa realizada pela PF, revelou uma rede complexa de transições financeiras atípicas e operações suspeitas, indicando o uso de laranjas e empresas de fachada para a lavagem de dinheiro, que movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos dois anos (desde 2022).

As medidas cautelares impostas aos investigados visam obter elementos que comprovem a prática dos crimes investigados, além de aprofundar a investigação sobre a procedência, destinação da droga e identificação de outras pessoas envolvidas. As penas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais podem ultrapassar 30 anos de reclusão.