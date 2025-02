Silves é o município que mais se destaca no interior do Amazonas em índices de desenvolvimento

O município de Silves, localizado a 200 quilômetros em linha reta de Manaus, é o maior destaque entre todas as cidades do interior no Ranking do projeto Atlas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Amazonas (ODS Amazonas), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Os dados foram anunciados na manhã de terça-feira (29), no auditório do mirante Lúcia Almeida, Centro da capital.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo mundial para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. E foi analisando índices como erradicação da fome, combate às mudanças climáticas, vida debaixo d’agua, saúde de qualidade e educação que Silves atingou o patamar de melhor município do interior no ranking do Atlas.

Presente na solenidade, o prefeito de Silves, Paulino Grana (Republicanos) – reeleito com 68% este ano – disse que pauta o trabalho da atual administração municipal em cima de dados oficiais. De acordo com ele, estar em destaque entre os municípios do Amazonas é fruto de uma gestão que tem metas claras passadas aos secretários e servidores.

Indicadores de Silves em que 100 é a nota máxima – Imagem: Reprodução/ Atlas ODS

Um dos índices que chama atenção é o do combate à fome, onde, de acordo com o Atlas ODS Amazonas, Silves atingiu 100 pontos, a nota máxima – ficando na frente até de Manaus, que chegou a 91. Segundo Paulino, o patamar foi atingido em virtude dos investimentos que a administração fez no setor primário, gerando, além de alimentos, uma economia que faz os recursos circularem dentro do próprio município.

“Silves é um município em que 60% da população vive em área rural. Produzimos alimentos em abundância. As pessoas não passam fome em nosso município. Incentivamos o setor primário por ser um gerador de renda e alimento. Temos na mandioca nossa principal cultura e por isso fizemos muitas casas de farinha. Além disso, nossa pecuária também é forte”, assinalou o prefeito.

Eneva

O prefeito ainda falou sobre a presença da Eneva, que explora o gás natural em campos de Silves e Itapiranga. Recentemente, foi inaugurada em Silves a Escola de Educação Profissional e Tecnológica Professor Wilson Carvalho Pereira, doada ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), e recebe incentivo da Eneva.

Recentemente, o marioadolfo.com esteve em Silves e mostrou que a Eneva investe em projetos que envolvem a comunidade gerando empregos e renda, como o ‘Elas Empreendedoras’, de empoderamento das mulheres; ‘Mel da Amazônia’ e ‘Café Robusta’; e a escola da formação técnica.

“Todo empreendimento grande como este traz impactos e eu vejo como positiva a presença da Eneva em nossa região. Gera empregos, impostos para o município, como ISS, e Royalties. Todos esses recursos conseguimos otimizar e usar para melhorar Silves”, encerrou Paulino Grana.

A população pode acompanhar os dados, indicadores e resultados de Manaus e dos outros municípios, por meio do site www.iodsamazonas.com.br.