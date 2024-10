O homem, de 19 anos, já estava sendo investigado pelos crimes. Ele foi detido em um condomínio da av. Efigênio Sales – na capital amazonense.

Policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA) prenderam, nesta quarta-feira (30), um homem de 19 anos de idade – nome não revelado – que, de acordo com as investigações, estuprou pelo menos 13 crianças do sexo masculino.

A operação aconteceu em um dos apartamento do condomínio Mundi Risort, na avenida Efigênio Sales, e foi coordenada pela titular da especializada, delegada Juliana Tuma.

“Na operação, a Polícia Civil deu cumprimento a mandado de prisão deste investigado e cumpriu também mandado de busca e apreensão no apartamento dele”, disse Tuma.

Mais informações serão passadas em coletiva que acontecerá às 11h

