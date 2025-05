Visuliazação: 0

Policiais civis impediram um ataque a bomba durante o show da cantora Lady Gaga, realizado neste sábado, por meio de uma operação coordenada entre delegacias especializadas do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça. A matéria é da CBN.

A ação foi deflagrada após a identificação de um grupo que promovia discursos de ódio e planejava ataques com explosivos, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.

Batizada de “Operação Fake Monster”, a investigação apontou que os suspeitos vinham recrutando jovens, inclusive menores de idade, para um “desafio coletivo” com o objetivo de obter visibilidade nas redes sociais.

O grupo pretendia realizar ataques simultâneos usando coquetéis molotov e explosivos improvisados. Um homem, considerado o líder, foi preso em flagrante no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma, e um adolescente foi apreendido no Rio por armazenar pornografia infantil.

A mobilização contou com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), a 19ª DP (Tijuca), o Ciberlab do Ministério da Justiça, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e forças policiais de outros estados.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Nos locais, os agentes recolheram dispositivos eletrônicos e materiais que devem aprofundar as investigações.

Ainda no sábado, a polícia esteve em Macaé para cumprir outro mandado contra um suspeito que ameaçava matar uma criança em transmissão ao vivo. Ele vai responder por terrorismo e induzimento ao crime.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi conduzida com discrição para evitar pânico e garantir a segurança do público. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e neutralizar ameaças digitais semelhantes.