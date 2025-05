Visuliazação: 3

Um homem, identificado como William Sousa dos Santos, de 28 anos, foi morto com 10 tiros na frente do filho e da esposa, na noite deste sábado (03/05), na Rua Jardim Primavera, na Comunidade Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus. A matéria é do site Onda Digital.

De acordo com a polícia, a vítima estava com a esposa e o filho a caminho do mercado para fazer compras quando foi surpreendida por dois criminosos em uma moto. Os suspeitos se aproximaram e atingiram William com pelo menos 10 tiros pelo corpo, que morreu no local.

Após o crime, a dupla fugiu. A mulher e o filho não foram atingidos pelos disparos e ficaram desesperados com a cena.

Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e Força Tática foram acionados e isolaram a área até a chegada dos agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de William foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a DEHS deve investigar o caso para identificar a motivação e autoria do crime.