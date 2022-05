Avalie o post

Durante esta semana, a polícia civil deflagrou uma ação de fiscalização e repressão em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O ato que está inserido no contexto da Operação Parador 27, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ocorre em todo o país, com o intuito de realizar ações de inteligência policial, preventivas e repressivas para acabar com o trabalho sexual e a violação de direitos de crianças e adolescentes.

Em Manaus, a operação aconteceu em hotéis das avenidas Quintino Bocaiuva, Lobo D’Almada e Joaquim Nabuco, no centro da capital. Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, as equipes estiveram nas ruas para reforçar e sensibilizar a sociedade no sentido de estimular as denúncias, além de orientar as pessoas acerca desta prática criminosa.

A Delegada diz que a campanha tem objetivo de combater esse tipo de crime por meio do policiamento preventivo ostensivo em pontos vulneráveis da cidade, e destaca a importância da colaboração da população através das denúncias.

Denúncias podem ser feitas por meio do 181, da Secretaria de Segurança Pública ou ainda, caso o denunciante prefira registrar a ocorrência presencialmente, pode ir até a sede da delegacia especializada que funciona em regime de plantão 24h, e está localizada na avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

