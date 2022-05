Avalie o post

Com o nível do Rio Negro acima dos 29 metros, a cheia de 2022 já começa a causar preocupação às famílias que habitam nas regiões que sofrem alagações no período entre março e julho. Este é o caso dos moradores do Beco Bragança na Comunidade Cachoeira Grande, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.

Na última quarta-feira (11), uma casa de madeira desabou devido a água ter chegado até o assoalho da residência, não houve feridos, mas quem mora próximo, fica preocupado, pois sente que a qualquer momento pode passar pela mesma situação. Apesar da subida da água estar mais lenta que em 2021, a preocupação é a mesma, como relata a moradora Cláudia Silva.

De acordo com o Secretário da Defesa Civil, Fernando Júnior, em Manaus, dos 19 bairros previstos para serem atingidos com a cheia de 2022, 11 já sofrem com a subida do nível do rio. E de acordo com o secretário, as medidas para minimizar os impactos gerados pela cheia, já foram iniciadas.

Em 2021, o rio negro atingiu a marca de 30 metros e 02 centímetros, sendo a maior cheia já registrada em Manaus.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

