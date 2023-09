A Polícia Civil confirmou nesta quinta-feira, 28, que Rafael dos Santos, torcedor do São Paulo que morreu nos arredores do Estádio do Morumbi, foi atingido por uma munição “bean bags” da Polícia Militar. O homem de 32 anos, que era deficiente auditivo, foi encontrado com o projétil alojado na cabeça e foi encaminhado ao Pronto Socorro Campo Limpo, mas não resistiu. O incidente aconteceu enquanto a torcida são-paulina comemorava a conquista do título inédito da Copa do Brasil, na noite deste domingo, 26. Em nota encaminhada à reportagem do Grupo Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que, na ocasião, os policiais militares realizaram ações para dispersar uma aglomeração com uso de munições de menor potencial ofensivo como bean bags, elastômero e jatos de água. A investigação está sendo feita pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

A SSP ainda garantiu que a PM instaurou um inquérito para apurar o caso. “Na ocasião, os policiais militares realizaram ações de controle de multidão com uso de munições de menor potencial ofensivo como bean bags, elastômero e jatos de água. A Polícia Militar instaurou também um inquérito policial militar (IPM) e apura rigorosamente toda a ação ocorrida no último domingo. Qualquer excesso por parte dos policiais que eventualmente seja identificado, será devidamente investigado e responsabilizado”, diz um trecho do comunicado. Nas redes sociais, diversos torcedores do São Paulo afirmaram que os policiais cometeram abusos na ação e cobraram punições aos responsáveis.