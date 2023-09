O Governo do Amazonas vai iniciar os atendimentos do Centro Estadual de Cuidados para Idosos e Pessoa com Deficiência (CECIPcD), na segunda-feira (02/10). Localizado na rua Marquês de Quixeramobim, 210, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus, esta é a primeira etapa a ser entregue para a população.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Inicialmente, os atendimentos serão administrativos, para dar continuidade aos trabalhos já realizados nas sedes antigas, enquanto os novos serviços serão abertos gradativamente, consolidando a entrega total do espaço.

A secretária executiva da Pessoa Idosa, Anne Alves, explica que o espaço vai centralizar os serviços e será a sede do Idoso Ativo, assim como toda a parte administrativa da Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa Idosa (Seadpi) e a sede administrativa do programa Idoso Empreendedor.

“Aqui nós vamos atender os coordenadores de grupos do Idoso Ativo, vamos ter atividades com os idosos, porque nós temos uma piscina, onde eles vão poder fazer hidroginástica. Frisando que o atendimento aqui tem que ser agendado com os coordenadores de grupos ou até mesmo nos PACs”, destacou a secretária.

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência, Leda Maia, pontuou que a mudança foi pensada para unir a oferta de serviços, pois os públicos costumam estar ligados, como avós e netos, que antes precisavam ir a lugares distintos e agora contam com um espaço mais confortável.

“São os mesmos serviços, a única coisa diferente é a localização, que é um pouco mais acessível para quem utiliza o transporte público, porque a gente tem ponto de ônibus aqui na frente. E, também, futuramente, nós vamos conseguir oferecer, aqui neste espaço, as terapias, através da piscina, para os idosos e pessoas com deficiência”, reforçou Leda.

Serviços

Além de todos os atendimentos já realizados nas sedes administrativas, o local está sendo equipado para oferecer, principalmente, atividades para o desenvolvimento motor e qualidade de vida do público de interesse. O espaço dispõe de piscina e ampla área para desenvolver terapias diversas, como musicoterapia, fisioterapia, dança e atividades físicas. O local foi adaptado com rampas e estrutura adequada para atender aos dois públicos.

Atendimento

Com a mudança, a sede da SePcD, antes localizada na rua Salvador, 456, deixa de existir e terá seus atendimentos direcionados para a nova unidade. A Seadpi, que antes funcionava no PAC Parque 10, também está direcionando suas atividades para o CECIPcD. A partir do dia 2 de outubro, o novo endereço estará funcionando para receber o público.

Mudanças

Além da necessidade de um espaço adequado para atender aos dois públicos, o novo local foi pensado de maneira estratégica para atender à população que vem tanto das zonas norte e leste, quanto das demais zonas, já que está situado em uma área de passagem e fácil acesso. As linhas de ônibus 026, 329, 304, 350, 359, 422, 440, 442 e 446 passam em frente à unidade.