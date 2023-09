O Corinthians anunciou nesta quinta-feira, 28, Mano Menezes como novo técnico do time principal. Nome histórico do clube, o treinador é contratado para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido após uma sequência negativa de resultados. Em nota, a diretoria anunciou que o técnico assinou contrato válido até o final de 2025. A expectativa é que o profissional estreie neste sábado, 30, diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão. Desempregado desde julho, quando deixou o Internacional, o comandante fará sua terceira passagem pelo Timão. Na primeira, entre 2008 e 2010, foi responsável por recolocar a equipe na Série A do Brasileirão, ganhando a 2ª divisão de 2008. Na temporada seguinte, ainda levantou as taças do Paulistão e da Copa do Brasil. Já em 2014, Mano voltou ao Parque São Jorge e não ganhou títulos, mas ficou marcado por fazer uma “limpa” no elenco e deixar a “casa organizada” para o sucessor Tite.

Nas últimas horas, inclusive, o Corinthians tentou recontratar Tite. Conforme confirmou o repórter Marcio Reis, do Grupo Jovem Pan, o técnico era o plano A da diretoria encabeçada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. O treinador, entretanto, tem negociações avançadas com o Flamengo para substituir Jorge Sampaoli. Desta forma, o Alvinegro resolveu iniciar as conversas com Mano Menezes. Aos 61 anos, o experiente comandante vem de um vice-campeonato no Brasileirão com o Internacional. Seu último grande trabalho ocorreu no Cruzeiro, quando foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Mineiro (2018 e 2019).