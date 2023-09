A Nova Igreja Batista (NIB) apresenta nesta sexta-feira (29), às 19h30, a Noite dos Heróis 2023, programação voltada para adolescentes de 12 a 14 anos em Manaus. O evento espera receber milhares de pessoas no auditório da igreja, localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte da capital. A entrada é gratuita.

O show de apresentações envolve dança, música, brincadeira, concurso de melhor fantasia e uma peça teatral que vai reunir os personagens de super-heróis mais queridos do público. Os adolescentes vão poder encontrar personagens de filmes, animes e jogos que marcaram a infância de gerações inteiras.

De acordo com o pastor de adolescentes da NIB, José Júnior, entre as dezenas de heróis presentes no evento estão o encanador mais famoso do mundo, Super Mario; o guerreiro Goku, do famoso anime Dragon Ball Z, e as diferentes versões do Homem-Aranha.

"Os adolescentes têm fascínio por heróis. Então, fizemos essa noite para que eles pudessem vim caracterizados com esses personagens e, a partir disso, mostrar para eles que Jesus é o maior herói de todos, por meio de uma programação divertida e alegre", disse.

Realizada desde 2015, a Noite dos Heróis reuniu mais de 4.500 pessoas na edição do ano passado. Para 2023, a expectativa é de superar à marca.