Equipes da Força Tática deflagraram ação policial, na tarde desta segunda-feira (22), que resultou na apreensão de 32kg de maconha do tipo skunk. A ação ocorreu na rua Flamengo, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe policial, por volta das 12h30, os policiais receberam denúncia anônima de uma pessoa informando que havia visto um indivíduo retirando drogas de um carro de cor preta, que se encontrava em uma oficina mecânica no local supracitado.

Foram realizadas diligências na localidade e no veículo indicado, um modelo Pajero TR4, de cor preta. No veículo, foram localizados 30 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando 32 kg. O material estava em um fundo falso no veículo.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. O dono da oficina foi detido para prestar esclarecimentos.

As investigações seguem para investigar a origem e destino do material entorpecente.

