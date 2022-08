Eduardo José, 24, foi executado a tiros dentro de uma loja de som automotivo na tarde desta segunda-feira (22) na rua Barreirinha, bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Os suspeitos do crime seriam membros de uma facção criminosa.

De acordo com informações repassadas por policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois suspeitos chegaram no local em uma motocicleta de cor preta. O garupa, vestido de gari, entrou no local e executou a vítima que era funcionário da loja.

Imagens de circuito de câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas filmagens é possível observar quando os criminosos chegam ao local na motocicleta. O homem que está vestido de gari desce da moto e entra na loja de som automotivo.

Em seguida, o criminoso encontra com Eduardo e efetua disparos de arma de fogo contra ele. Após ser atingida, ainda é possível perceber que a vítima tenta se arrastar para dentro de uma sala.

Ainda segunda o sargento Ramenson da 23ª Cicom, Eduardo já tinha passagem por tráfico de drogas e estava solto há 2 anos. A vítima já tinha sido resgatada por policias militares da Força Tática em uma região de mata, onde foi amarrado por traficantes.

“Ele já estava trabalhando. O levantamento que nós temos é que ele já tinha saído dessa vida [ do crime], ele queria mudar, mas como dizem né ‘quando entra nessa vida não sai fácil”, explicou o sargento.

