| Foto: Ayrton Senna Gazel

MANAUS (AM) - Um homem identificado como Luciano Leite Santiago, de 34 anos, foi executado a tiros, na tarde deste sábado (6), dentro da própria casa, no beco do Seringal, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas e já estava recebendo ameaças há algum tempo.

Agentes da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que o crime ocorreu por volta das 14h, quando pistoleiros invadiram a residência onde Luciano morava com outras oito pessoas, há mais de 30 anos. Na ocasião, os bandidos entraram no quarto da vítima, cometeram a execução e fugiram sem que fosse identificado.

Moradores relataram ao EM TEMPO que a área é dominada por organizações criminosas, e o tráfico de drogas é intenso. "Infelizmente, se tornou comum a gente conviver com a venda de drogas perto da nossa casa, e escutar barulhos de tiros. Esse beco já foi tranquilo, há muito tempo, hoje tá um inferno", afirmou uma antiga moradora do local.

Essa é a quinta morte registrada no beco só neste ano. Em fevereiro, dois venezuelanos foram assassinados a tiros. Já no mês passado, Davi Soares de Carvalho e Rafael Santana Albuquerque também foram executados na área.

Investigação

O corpo de Lucinao foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

