MANAUS (AM) - A partida repentina da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, morta em um acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (5) na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, pegou todos os brasileiros de surpresa e espalhou comoção nas redes sociais. Além da cantora, o produtor, tio, piloto e copiloto da aeronave também morreram na tragédia. Marília tinha uma relação especial com Manaus e em 2016 gravou o DVD Realidade. Já em 2019, de surpresa, a cantora lotou o Teatro Amazonas ao anunciar um show surpresa e gratuito para gravar um clipe do DVD Todos Os Cantos.

Marília sempre fez questão de compartilhar em redes sociais os momentos na capital amazonense. No dia 8 de outubro de 2016, 40 mil pessoas participaram da gravação do DVD Realidade gravado no Sambódromo de Manaus, com participações especiais de Gusttavo Lima, Dorgival Dantas e Henrique & Juliano. O álbum foi o segundo da carreira da artista e gerou milhões de visualizações em plataformas virtuais. Ela tinha vindo pela primeira vez na capital, no mês de junho daquele mesmo ano e o show recebeu recorde de público.

Já em 2019, o Teatro Amazonas recebeu um show da cantora para a gravação do clipe da música "Supera", um dos hits do projeto "Te Vejo Em Todos os Cantos". Pelo menos 60 mil pessoas assistiram o show que foi gratuito. O projeto passou por Manaus e mais 12 capitais do Brasil. Uma verdadeira multidão cantou todas as músicas da cantora e fãs chegaram a subir em árvores do Centro de Manaus para assistirem o show.

Para Laís Souza, de 31 anos, subgerente de um estabelecimento comercial em Manaus, a perda de Marília é irreparável para a música sertaneja e causa muita comoção.

"Ela estava no auge da carreira, acompanhei a gravação do DVD dela. O que eu mais pensei foi na família, no filho pequeno. Marília era tão nova e estava no auge da carreira. Muito triste por saber que não iremos mais assistir um show dela aqui em Manaus", lamentou.



O motorista de aplicativo e moderador da página Sertanejeiros Amazonas, Matheus Moreira, de 23 anos, falou sobre a relação da artista com os fãs em Manaus.

"Em 2015 eu ouvi pela primeira vez uma música da Marília Mendonça e desde lá me surpreendi pelo talento, foi tipo amor à primeira vista. Em 2019 no DVD gravado no teatro, conheci ela de perto e pude confirmar o quanto ela era iluminada e merecia estar onde estava. Eu sinto que perdi alguém da minha família, dói muito. Demonstrei como pude o amor e a admiração por ela e isso vai ser eterno, posso dizer que nós nunca a esqueceremos. Manaus ama Marília e ela sabe disso”, relatou Moreira em entrevista ao Em Tempo. Nas redes sociais ele compartilhou uma foto com a cantora.

O governador do Amazonas Wilson Lima fez uma publicação em uma rede social lamentando a morte da artista.

"O Amazonas abraçou Marília Mendonça, que sempre nos retribuiu com sua música, talento, irreverência e generosidade com os fãs. Hoje, nós abraçamos sua família, desejando que Deus conforte seus corações e receba Marília com glórias", escreveu o governador.



A empresária do ramo de eventos, Bete Dezembro, responsável por todos os shows de Marília aqui na capital, relembrou em uma rede social um dos momentos da artista em Manaus, publicando uma foto da cantora consumindo um dos peixes mais tradicionais da região, a sardinha.

"Oh minha amiga, oh rainha, que a Nossa Senhora te receba de braços abertos te coloque em um lugar maravilhoso. Que sua família tenha Deus no coração para enfrentar a barra e que seus fãs encontrem na sua música forças para continuar a caminhada. Sem acreditar, sem chão! Só Deus para nos dar força para continuar", escreveu Bete.

Informações sobre o velório e sepultamento de Marília Mendonça ainda não foram repassadas pela assessoria da artista.

