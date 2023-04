<img " src="https://s3.us-east-2.amazonaws.com/marioadolfo.com/image/4b50a513-407f-47f3-8f3f-873952ca6378.JPG" alt="Pistoleiro do CV, 'Mata Rindo' é preso por policiais da Rocam" style="display:none">

Francimar de Moraes Almeida, conhecido como "Mata Rindo" foi preso nesta terça-feira (4), por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Ele é apontado como pistoleiro do Comando Vermelho e atua como assassino.

Ele é suspeito de ser autor de vários homicídios em Manaus e em cidades do interior do Amazonas.

Em 2019, ‘mata rindo’ foi preso com uma pistola calibre 380 milímetros e um revólver calibre 38, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. No momento da prisão, ele deu o nome falso para os policiais militares da Força Tática, mas foi reconhecido pela polícia, suspeito de envolvimento em um tiroteio com policiais militares, em novembro deste ano, no mesmo bairro.

‘Mata rindo’ também foi apontado como um dos responsáveis pelo massacre que resultou na morte de 56 detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no dia 1º de janeiro de 2017.