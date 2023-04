Lionel Messi não deve continuar vestindo a camisa do Paris Saint-Germain por muito tempo. De acordo com a rádio “RMC”, o argentino e os dirigentes do clube francês não têm interesse em renovar a parceria, atualmente válida até o final da temporada europeia, ou seja, até junho deste ano. Segundo informações da emissora local, o craque está incomodado com as vaias dos torcedores nos últimos jogos e não tem mais desejo em permanecer na capital da França. Já a agremiação parisiense analisa que a parceria com Kylian Mbappé e Neymar não deu certo – o time foi eliminado nas oitavas da Liga dos Campeões nas últimas duas edições. Além disso, a saída do camisa 30 daria um “alívio financeiro” para os cofres do PSG. Assim, apenas uma grande reviravolta faria com o atual melhor do mundo da Fifa permanecesse na equipe azul e vermelha após a metade do ano. Mas, afinal, qual pode ser o destino de Messi? Abaixo, o site da Jovem Pan mostra quais são as opções do astro neste momento.

Retorno ao Barcelona

Maior ídolo da história do clube, Messi deixou o Camp Nou em julho de 2021. O craque queria seguir na Espanha, mas não pôde devido aos problemas financeiros que o Barcelona enfrenta – uma renovação violaria as regras de fair-play financeiro do país. Seu retorno, entretanto, vem ganhando força neste momento. Recentemente, o atual vice-presidente dos Culés, Rafa Yuste, confirmou que está conversando com o pai e agente do astro. Ex-companheiro do argentino e atual técnico do time principal, Xavi Hernández também revelou que gostaria de trabalhar com o amigo novamente. O reencontro, entretanto, não parece ser uma missão fácil. Ainda sofrendo com a crise econômica, a agremiação da Catalunha precisa fazer um “malabarismo financeiro” para encaixar Messi sem que sofra sanções. Isto porque a LaLiga, órgão que rege as competições na Espanha, reduziu o limite de gastos total com salários do clube catalão a 648,4 milhões de euros. Desta forma, para pagar os vencimentos do atacante, algum ajuste será necessário: a liberação de parte da atual folha salarial ou o aumento das receitas. O problema, entretanto, é que o Barça fechará o Camp Nou para reformas até o fim de 2024 e estima reduzir sua arrecadação em 90 milhões de euros.

Inter Miami (EUA)

Lionel Messi também tem a possibilidade de deixar o futebol europeu após mais de vinte anos. Campeão de tudo o que disputou, seja em clubes ou na seleção argentina, o atacante está realizado esportivamente e desperta interesse de outros mercados. Quem já manifestou o desejo de contar com o 7 vezes melhor do mundo é o Inter Miami, dos Estados Unidos. No final de fevereiro, o treinador do time norte-americano, Phil Neville, abriu as portas para o astro e para Sergio Busquets, meio-campista do Barcelona. “Queremos trazer os melhores jogadores do mundo para este clube. Messi e Busquets são os dois que mais se destacaram nos últimos anos. São grandes jogadores que ainda seriam de grande valia para esta organização. Para a MLS, seria uma virada de jogo completa”, afirmou, em entrevista ao “The Times”. Nos últimos anos, vários atletas que brilharam na Europa migraram para os EUA, como o galês Gareth Bale, o sueco Zlatan Ibrahimovic e o italiano Giorgio Chiellini. Segundo informações da mídia espanhola, a opção não é descartada por Messi e sua família. O craque, inclusive, tem um apartamento de luxo na cidade norte-americana, comprado em 2021.

Al Hilal (Arábia Saudita)

Messi também pode voltar a rivalizar com Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal “Marca”, o Al Hilal está disposto a propor o mesmo valor ofertado pelo rival Al Nassr quando contratou o astro português: aproximadamente 220 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual) por temporada. As especulações sobre a ida do atleta ao Mundo Árabe acontecem depois de Jorge Messi, pai e agente do jogador, viajar até Riad, a capital da Arábia Saudita, para compromissos comerciais, no início de março. Atual vice-campeão mundial, o Al Hilal sofreu uma punição da Fifa e está impedido de contratar jogadores. A sanção, porém, expira em junho, justamente na época em que o contrato do argentino com o PSG se encerra.