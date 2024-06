Depois de seis meses de estagnação, a economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre de 2024, segundo estimativas de economistas para os dados do PIB (Produto Interno Bruto). Os números oficiais serão divulgados nesta terça-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

As projeções coletadas pela agência Bloomberg mostram expectativa de crescimento de 0,5% a 1% no período, em relação ao trimestre imediatamente anterior. A mediana das projeções é de 0,7%.

Para o ano, as projeções ainda são de um crescimento próximo de 2%, abaixo dos cerca de 3% vistos em 2022 e 2023, mas com um resultado menos dependente da agropecuária.

A revisão para cima se deve, principalmente, à expectativa de resultados melhores no consumo das famílias e investimentos –esse último puxado pela construção civil e pelo segmento de máquinas e equipamentos.

Também foram revistos para cima os números da indústria e dos serviços, compensados por uma pequena revisão para baixo na agropecuária, que ainda deve crescer quase 9%.

Sobre a tragédia no Sul, a consultoria estima, por enquanto, um efeito negativo de 0,3 ponto percentual do PIB, considerando tanto o impacto na atividade no segundo trimestre quanto os efeitos de uma reconstrução na segunda metade do ano.

Por enquanto, os juros e o aumento da renda têm contribuído para um crescimento do consumo não só de serviços mas também de bens duráveis, favorecendo a indústria, segundo dados do Monitor do PIB, indicador da FGV (Fundação Getulio Vargas) que aponta crescimento de 0,7% no primeiro trimestre.

A coordenadora do Boletim Macro do Insstituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), Silvia Matos, afirma que esses resultados representam uma mudança em relação ao verificado no ano passado.

A antecipação de tantos gastos no primeiro semestre, inclusive daqueles relacionados às enchentes, no entanto, pode fazer com que falte um pouco de fôlego ao crescimento na segunda metade do ano.

A economista também diz que é preciso ter cautela com o resultado esperado para os investimentos, pois ainda é cedo para saber o quanto da recuperação é apenas em razão da base fraca de comparação em relação aos dados de 2023.

