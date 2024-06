Nesta segunda-feira (3), o time merengue do Real Madri anunciou a ida do jogador francês Kylian Mbappé. O jovem de 25 anos ficou sete temporadas no time do Paris Saint-Germain. Após o anúncio, o atacante usou as redes sociais para fazer uma declaração ao time europeu. Em um compilado de fotos de sua infância, ele mostrou o quanto já gostava do time e sonhava com este momento. Em um dos cliques, inclusive, aparece ao lado de Cristiano Ronaldo. “Um sonho tornado realidade. Estou muito feliz e orgulhoso de ingressar no clube dos meus sonhos @realmadrid Ninguém consegue entender o quão animado estou agora. Mal posso esperar para ver vocês, Madridistas, e obrigado pelo seu apoio inacreditável”, escreveu ele em três línguas (espanhol, inglês e francês).

