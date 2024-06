Dreamcatcher (Foto: Divulgação)

O grupo de k-pop Dreamcatcher trará para o Brasil sua turnê mundial em setembro. O septeto da Coreia do Sul fará única apresentação em São Paulo, no dia 15 de setembro, no Terra SP. A apresentação integra a excursão “Luck Inside 7 Doors”, quarta turnê mundial do grupo. Essa será a segunda visita do Dreamcatcher ao Brasil, após mais de seis anos desde a primeira turnê, que passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife em 2017.

A venda de ingressos para o show do Dreamcatcher no Brasil começa às 12h do dia 8 de junho (sábado), exclusivamente pela internet, no site e no aplicativo da Shotgun. Antes, haverá pré-venda para membros do Clube Fidelidade Galaxie, nos dias 6 e 7 de junho. Os ingressos para o show custam a partir de R$170 e há opções de ingressos promocionais para quem fizer a doação de 1kg de ração para cães ou gatos no dia do evento. Serão disponibilizados também pacotes VIP que dão direito a tirar fotos em grupo com as artistas e ingressos de “hi-touch”, em quantidades limitadas.

Formado por JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami e Gahyeon, o Dreamcatcher é um dos grupos femininos de k-pop mais queridos pelo público brasileiro. Conhecido por misturar referências do rock e melodias mais pesadas com o ritmo dançante do k-pop, o grupo conquistou fãs com uma sonoridade única dentre os ídolos pop da Coreia do Sul. O Dreamcatcher começou sua carreira em 2017 e traz em sua discografia três álbuns de estúdio, nove EPs e diversos singles, lançados em coreano e japonês. Com milhões de visualizações no YouTube, “BOCA”, “Odd Eye”, “Scream”, “Chase Me” e “GOOD NIGHT” são alguns dos hits das cantoras. Além da música, o Dreamcatcher chama atenção por suas apresentações empolgantes e por seus videoclipes bem trabalhados. As canções e clipes do grupo abordam temáticas sobre sonhos, fantasias, utopias, crises da sociedade contemporânea e conflitos pessoais. Em especial, os vídeos do Dreamcatcher são conhecidos por representar metáforas e narrativas, que são construídas por fãs do grupo em discussões e teorias. A turnê “Luck Inside 7 Doors” iniciou na Coreia do Sul em janeiro e já passou por cinco países da Europa. Além do Brasil, o grupo também se apresentará no Chile e no México.

CONFIRA O SERVIÇO COMPLETO – Dreamcatcher World Tour [Luck Inside 7 Doors] in São Paulo:

SÃO PAULO – SP

Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)

Local: Terra SP (Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande)

Horário: 20h (abertura de portões às 18h)

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais, responsável legal ou parentes, mediante documento comprobatório. Idade mínima para participar do evento: 12 anos.

Pré-venda para clientes do Clube Fidelidade Galaxie: Entre 12h do dia 6 de junho e 20h do dia 7 de junho.

Abertura de vendas para o público geral: 8 de junho (sábado), às 12h

Onde comprar: https://shotgun.live/pt-br/events/dreamcatcher-world-tour-luck-inside-7-doors-in-sao-paulo

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito. Para boleto, entre em contato com o e-mail contato@hwstar.com.br.

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

VIP (inclui ingresso para o setor Pista Premium do show + acesso para a Foto em Grupo* + Entrada antecipada** + Hi-touch): R$1.100 (meia-entrada e social) | R$1.450 (inteira)

Pista Premium: R$350 (meia-entrada e social) | R$700 (inteira)

Pista: R$220 (meia-entrada e social) | R$440 (inteira)

Camarote 1: R$300 (meia-entrada e social) | R$600 (inteira)

Camarote 2: R$170 (meia-entrada e social) | R$340 (inteira)

Hi-touch***: R$150 (valor único)

