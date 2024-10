A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (8), durante a Operação contínua Closed Gate, quatro pessoas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Durante a fiscalização de rotina no raio-x, os agentes, com auxílio do cão farejador K9, identificaram a droga oculta no interior das malas dos passageiros e realizaram a prisão em flagrante.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, tentavam embarcar com aproximadamente 54 kg de maconha em um voo com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Os infratores se encontram à disposição da justiça e poderão responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas.