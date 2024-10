Ficar por um longo período em frente às telas de computadores e celulares, ou mesmo sentado ou em pé na mesma posição, são alguns dos fatores que contribuem para a má postura.

O problema, a longo prazo, pode desencadear em uma série de doenças, como alterações na coluna vertebral, que podem ser evitadas com o apoio de atividade física.

“A má postura é um problema que pode gerar uma série de doenças, como escoliose, lordose, cifose, dentre outras. Também pode acarretar alterações na coluna vertebral, especialmente nas regiões cervical e lombar. A inversão da curvatura nessas áreas do corpo são as situações mais encontradas no dia a dia, além de dores, geralmente difusas, e que se espalham para os ombros”, afirma o personal trainer Jessé Gonzaga.

De acordo com o educador físico da Fórmula, os músculos do core (como é chamada a região central abdominal, lombar e pélvica) são responsáveis pela estabilidade da coluna vertebral, contribuindo para uma boa postura durante os exercícios.

“É muito importante o alongamento, para manter a flexibilidade muscular e reduzir a tensão. Praticar atividade física é crucial para corrigir o problema, pois fortalece os músculos responsáveis pelo suporte e alinhamento do corpo, melhorando a flexibilidade e a consciência corporal”, afirma.

Melhores exercícios

Atividades como alongamento, yoga, pilates e RPG (reeducação postural global) são exemplos de exercícios que, segundo ele, contribuem para o fortalecimento dessa região e a manutenção da postura correta. “Paralelo a isso, a musculação também é muito importante para o processo de fortalecimento dos músculos em geral”, completa.

O especialista frisa, também, que é importante sempre passar por avaliação do médico ortopedista, especialmente no caso de pessoas que já possuem problemas pré-existentes, para saber quais exercícios estão liberados para o seu caso. Além disso, ter o acompanhamento de profissional especializado, no caso, o educador físico ou fisioterapeuta.

