A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na segunda-feira (07/10), um homem, 40, por embriaguez ao volante e lesão corporal contra uma mulher, 53. A prisão foi efetuada na estrada do aeroporto do município, logo após os crimes.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, que está respondendo temporariamente pela DIP de Tefé, a vítima estava andando, a caminho do seu trabalho, quando o condutor do carro subiu a calçada e a atingiu, lançando-a para o meio da rua. O acidente causou a destruição de um poste da via pública e um ferimento na cabeça da vítima.

“Uma testemunha compareceu à delegacia informando sobre o ocorrido e disse que o autor estava tentando fugir do local, ocasião que a equipe policial foi ao local e efetuou a prisão em flagrante dele. O indivíduo estava visivelmente embriagado, com a voz arrastada e odor de bebida”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, a vítima foi encaminhada para o hospital do município, onde recebeu atendimento médico e já está em casa, se recuperando.

O homem responderá por embriaguez ao volante e lesão corporal e está à disposição da Justiça.