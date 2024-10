A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) informa, nesta terça-feira (8) que o Auxílio Extraordinário no valor de R$ 2.824,00 destinado a pescadores e pescadoras profissionais artesanais beneficiários do Seguro-Defeso cadastrados em municípios da Região Norte foi liberado pelo Governo Federal por meio de Medida Provisória publicada no Diário Oficial da União – DOU, na última segunda-feira (7).

“Esta iniciativa do governo federal vem em apoio aos pescadores profissionais amazonenses neste período em que a pesca é interrompida em cumprimento à legislação do defesa, porém é uma ajuda mais significativa considerando que a população vem enfrentando dificuldades em decorrência também da grande estiagem que atinge a totalidade de nossos municípios”, disse Daniel Borges.

Alessandro Cohen, titular da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura da Sepa/Sepror, informou que um total de 82 mil pescadores e pescadoras artesanais do Amazonas estão aptos a receber o Seguro-Defeso.

“O pagamento será efetuado por meio da Caixa Econômica Federal tão logo a Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) receba a relação de beneficiados a ser emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tem o prazo de cinco dias para este procedimento, segundo determina a MP 1.263 que acaba de ser publicada”, destacou Alessandro Cohen.

Período de Defeso

No dia 1º de outubro foi iniciado o período de Defeso de dez espécies de peixes no Amazonas: tambaqui, capari, surubim, pirapitinga, mapará, sardinha, pacu, aruanã, aruanã preta e matrinxã.

O tambaqui é a primeira espécie protegida desde o início de outubro. As demais passam a ter a pesca proibida a partir de 15 de novembro.

Para todas as espécies informadas o período de Defeso vai até o dia 15 de março de 2025.

